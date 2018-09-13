Мей назвала телеканал Russia Today «інструментом пропаганди»



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Глава британського уряду засумнівалася в об’єктивності інформації телеканала, який спонсорує російська влада

Глава британського уряду Тереза Мей засумнівалася в об’єктивності інформації російського телеканала Russia Today, який спонсорує російська влада.

Про це 12 вересня вона заявила під час виступу в парламенті, трансляцію якого вів телеканал C-SPAN.

Глава британського уряду засумнівалася в об’єктивності інформації телеканала, який спонсорує російська влада. Мей попередила депутатів, що і їх самих може бути використано як пропагандистський засіб, якщо вони виступатимуть в ефірі RT.

BBC зазначало, що RT активно висвітлює отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та події, що сталися після цього. Водночас телеканал транслює російський погляд на подію. 12 березня 2018 року регулятор телерадіомовлення Великобританії Ofcom повідомив російському пропагандистському телеканалу Russia Today, що його ліцензію можуть відкликати.

В Ofcom заявили, що рішення буде ухвалено, як тільки прем’єр-міністр країни Тереза Мей остаточно визначиться із відповіддю, чи причетна Росія до отруєння Скрипаля на території Великобританії.

У відповідь спікер МЗС РФ Марія Захарова сказала, що в разі позбавлення RT ліцензії жоден британський засіб масової інформації в Росії працювати не буде.

18 квітня британський телекомунікаційний регулятор Ofcom почав сім розслідувань щодо прокремлівського телеканала Russia Today. За словами представника Ofcom, вони зафіксували значне зростання кількості програм, які викликають сумніви щодо дотримання вимог регулятора.

Як повідомлялось раніше, у Британії почали сім розслідувань щодо RT.