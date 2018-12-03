Мей не піде у відставку, навіть якщо парламент відхилить Brexit-угоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я як і раніше працюватиму через два тижні», - сказала Мей, коли її запитали, чи піде вона у відставку, якщо парламент не підтримає узгоджену нею угоду з Брюсселем

Прем'єр зазначила, що ніяких змін в плані виходу Британії з Євросоюзу вже не буде

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не піде у відставку, якщо під час голосування 11 грудня парламент відхилить угоду по Brexit. Про це повідомляє Reuters.

«Я як і раніше працюватиму через два тижні», - сказала Мей, коли її запитали, чи піде вона у відставку, якщо парламент не підтримає узгоджену нею угоду з Брюсселем.

Мей також зазначила, що ніяких змін в плані виходу країни з Євросоюзу, що вона погодила з іншими лідерами ЄС, вже не буде.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей зіткнулася зі складним викликом в спробі переконати законодавців країни підтримати угоду, яку вона уклала з ЄС в листопаді.

Опозиційна Лейбористська партія заявила, що вимагатиме вотуму недовіри уряду, якщо парламент під час голосування 11 грудня не підтримає угоду.

Як повідомлялося, Тереза Мей підтримує нові санкції проти РФ.