Тереза Мей підтримує нові санкції проти РФ



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Тереза Мей зробила заяву щодо російської агресії у Керченській протоці

Росія повинна звільнити українських моряків і повернути кораблі, заявила прем'єр-міністр Великої Британії

Великобританія виступає за введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом в Керченській протоці. Про це в ніч на п'ятницю, 30 листопада, заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей після прибуття на саміт G20 в Аргентині, повідомляє Reuters.



«Ми завжди активно виступали в ЄС за санкції щодо Росії у зв'язку з її поведінкою. Ми продовжимо наполягати на тих санкціях проти Росії, які вважаємо потрібними», - заявила вона.



Тереза Мей також заявила, що Росія повинна звільнити українських моряків і захоплені кораблі і сприяти деескалації ситуації.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін анонсував «серйозні санкції» проти РФ через напад на українських моряків.

Також канцлер ФРН Ангела Меркель має намір обговорити з Путіним питання Азовського моря на саміті G20.

Зазначимо, що Росія за два дні заблокувала у Керченській протоці більше 400 українських та іноземних суден.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Крім того в СБУ заявили, що російські винищувачі цілеспрямовано обстріляли українські кораблі.