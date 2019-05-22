Мей не збирається у відставку, незважаючи на опір підлеглих



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Тереза Мей

Десятки консерваторів кажуть, що Мей має піти у відставку як можна швидше

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що не піде з поста глави уряду Великобританії, незважаючи на критику її стратегії виходу Британії з ЄС (Brexit) від своїх колег.

Про це повідомляє The Sun.

Видання пише, що Мей сказала, що вона не піде з посади прем'єр-міністра, незважаючи на масовий опір її підлеглих з кабінету і колег з Консервативної партії.

Зазначимо, раніше міністри вимагали зустрічі з прем'єром, де вони планували переконати її не пропонувати депутатам можливість організувати другий референдум щодо Brexit. У свою чергу десятки консерваторів кажуть, що Мей має піти у відставку як можна швидше. Серед причин називається оприлюднена нова угода Мей по Brexit.

Раніше Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.