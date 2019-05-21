Мей погодилась провести голосування про повторний референдум щодо Brexit



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Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей

Уряд Мей готовий піти на поступки для досягнення згоди щодо плану виходу Великобританії з ЄС

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила журналістам 21 травня, що згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.

Як оголосила Мей у вівторок, її уряд готовий піти на певні поступки для досягнення згоди щодо плану виходу Великобританії з Європейського союзу, одна з них – голосування щодо проведення другого референдуму.

Прем’єр наголосила, що вона проти повторного референдуму.

Окрім того, цей пункт буде включено в постанову щодо угоди з ЄС і схвалити його можна буде лише разом з самою угодою, наголосила Мей.

Раніше Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.

Джерело: Радіо Свобода