Мей попередила депутатів про загрозу зриву Brexit



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Мей попередила депутатів, що без їх підтримки Brexit затягнеться або опиниться під загрозою

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вихід Британії з ЄС(Brexit) затягнеться або опиниться під загрозою без підтримки депутатів.

Про це повідомляє Reuters.

Мей заявила, що тривала відстрочка виходу зі складу Євросоюзу може призвести до зриву Brexit.

Прем'єр-міністр вважає, що Британії необхідно покинути ЄС якомога швидше. В даний час операція по Brexit не користується достатньою підтримкою в парламенті для проведення нового голосування, заявила Мей.

Нагадаємо, 25 березня ЄС завершив підготовку по виходу Великобританії з ЄС без угоди. У Єврокомісії повідомили, що в сценарії без угоди Великобританія стане третьою країною без будь-яких перехідних заходів.

При такому сценарії відносини Великобританії з ЄС будуть регулюватися загальним міжнародним публічним правом, в тому числі правилами Всесвітньої торгової організації. ЄС буде зобов'язаний негайно застосувати свої правила і тарифи на своїх кордонах з Великобританією. Це включає в себе перевірки і контроль митних, санітарних і фітосанітарних стандартів і перевірку відповідності нормам ЄС.

Як повідомлялося, 23 березня у Лондоні десятки тисяч людей вийшли з вимогою провести новий референдум щодо Brexit. Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Крім того, петиція за скасування Brexit набрала 5 млн підписів за три дні. Для розгляду петиції парламентом достатньо 100 тис. підписів.

Нагадаємо, під час звернення до нації 20 березня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей заявила, що планує вивести країну з ЄС до 30 червня. Проведення другого референдуму вона виключила.

20 березня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що відтермінування виходу Великої Британії зі складу ЄС можливе, але за умови, якщо парламент країни погодить угоду по Brexit.