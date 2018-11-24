«Ми маємо пам’ятати про Голодомор»: канадський сенатор порівняла Путіна із Сталіним



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Теперішнє покоління, зауважила канадський сенатор Рейнел Андрейчак, відповідальне за захист пам’яті мільйонів жертв Голодомору від пропаганди Кремля

Канадський сенатор Рейнел Андрейчак заявила, що Голодомор змусив українців замовкнути, але не здолав їх.

Про це вона сказала в Оттаві під час вшанування жертв Голодомору.

«Існування України як незалежної держави та готовність українців боротися за неї доводять це. Однак нині, через 85 років після Голодомору, українців знову змусили виступити на захист власної держави, її суверенітету й територіальної цілісності. Знову режим у Кремлі намагається підірвати державність України», - зазначила сенатор.

На її переконання, Сталін боявся українців, їх незалежності та небажання підкоритися російському імперському проекту. «Путін як хороший учень також розуміє загрози, які успішна та демократична Україна створює його правлінню. Саме тому друзі України по всьому світу піднялися разом. Саме тому ми маємо пам’ятати про Голодомор і усвідомлювати його релевантність 85 років потому», - підкреслила Андрейчак.

Вона зауважила, що на теперішнє покоління «падає відповідальність із захисту пам’яті мільйонів жертв від напливу пропаганди й заперечень, що досі поширюються Кремлем».

Як відомо, Канада офіційно визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відповідний законопроект до верхньої палати парламенту внесла саме Рейнел Андрейчак.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до українців у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору і закликав усіх українців у світі запалити свічку та вшанувати хвилиною мовчання мільйони загиблих.

Джерело: Укрінформ