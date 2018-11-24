Порошенко закликав українців запалити свічку в День пам'яті жертв Голодомору



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Українців закликають запалити «свічки пам'яті»

О 16:00 буде оголошена загальнодержавна хвилина мовчання, після якої українці запалюватимуть свічки пам’яті

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору.

Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

«Це вагомий привід згадати і осмислити великі трагедії минулого століття, пом’янути у молитві невинних жертв. Цей день також спонукає нас вкотре подивитися прямо у вічі жахливій правді: голодомори в Україні були штучними», - йдеться в повідомленні.

Серед злочинів, вчиненими тоталітарним комуністичним режимом в Україні, три голодомори, політичні репресії та депортації. Зазначається, що заради збереження України ми повинні завжди про це пам'ятати.

«Вірю, мільйони невинно загублених душ нарешті змогли віднайти вічний спокій — десятиліття замовчування неприємних для системи історичних фактів залишилися далеко у радянському минулому, за залізною завісою того часу. Цивілізований світ зробив і робить усе можливе, щоб гірка, але така необхідна правда стала широко оприлюдненою, а злочини тоталітарного режиму отримали належну історичну і правову оцінку», - заявив президент.

Порошенко підкреслив, що сьогодні Україна захищає від російської агресії свою територію та демократичні цінності від країни, де зараз виправдовують Сталіна і його поплічників, і нащадків, які як раз і організували злочини тих часів.

«Це потрібно світовій спільноті сьогодні і в майбутньому — для того, щоб розпізнати зло та ніколи більше не допустити злочинів проти людства. Українці співчувають і солідарні з іншими народами, які постраждали від злочинів тоталітаризму. Ми пам’ятаємо і ми сильні», - завершив президент.

Нагадаємо, сьогодні можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві у зв’язку із проведенням державних заходів із нагоди 85-х роковин Голодомору.

Як повідомлялося, ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу.

В українському парламенті розпочала роботу виставка «Україна 1932-1933. Геноцид голодом», де зібрано багато унікальних архівних матеріалів та рідкісних фото, що розповідають про Голодомор 1932-1933 рр.