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    Мігранти влаштували стрілянину у французьку місті Кале: є поранені

    Один з мігрантів отримав важкі поранення
    П’ятеро мігрантів отримали поранення в ході перестрілки між двома групами афганців у Кале. Про це повідомляє BFM TV. Інцидент стався близько 18.00 у суботу на околицях Кале. Стрілянині передувала бійка між мігрантами. У поліції стверджують, що зазвичай вогнепальною зброєю володіють перевізники нелегальних мігрантів, тому їх участь не
    • Вчора, 12:23
    • Розсилка

    Один з мігрантів отримав важкі поранення

    П’ятеро мігрантів отримали поранення в ході перестрілки між двома групами афганців у Кале. Про це повідомляє BFM TV.

    Інцидент стався близько 18.00 у суботу на околицях Кале. Стрілянині передувала бійка між мігрантами.

    У поліції стверджують, що зазвичай вогнепальною зброєю володіють перевізники нелегальних мігрантів, тому їх участь не виключається.

    Поліція, яка прибула на місце події, швидко взяла ситуацію під контроль. Один з афганців отримав важкі поранення, його доставили до лікарні на вертольоті.

    Прокуратура розпочала розслідування інциденту.

    Джерело: Європейська правда

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