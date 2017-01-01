Мігранти влаштували стрілянину у французьку місті Кале: є поранені
- Вчора, 12:23
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Один з мігрантів отримав важкі поранення
П’ятеро мігрантів отримали поранення в ході перестрілки між двома групами афганців у Кале. Про це повідомляє BFM TV.
Інцидент стався близько 18.00 у суботу на околицях Кале. Стрілянині передувала бійка між мігрантами.
У поліції стверджують, що зазвичай вогнепальною зброєю володіють перевізники нелегальних мігрантів, тому їх участь не виключається.
Поліція, яка прибула на місце події, швидко взяла ситуацію під контроль. Один з афганців отримав важкі поранення, його доставили до лікарні на вертольоті.
Прокуратура розпочала розслідування інциденту.
Джерело: Європейська правда