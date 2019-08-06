Миколаївський суд відмовився переглядати справу Оксани Макар



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27 листопада 2012 року Євген Краснощок був засуджений до довічного

Краснощок відмовився говорити з журналістами, але поспілкувався з матір'ю Оксани Макар

Центральний районний суд Миколаєва відмовив Євгену Краснощоку, який подав клопотання про перегляд вироку, за яким він був засуджений до довічного ув'язнення у справі про вбивство Оксани Макар.

Як повідомляють «Новини-N», клопотання засуджений подав «за нововиявленими обставинами». Основна причина - це нібито застосування насильства з боку правоохоронних органів до Краснощока.

Для участі в судовому засіданні Краснощок на період розгляду його заяви з Новгород-Сіверської виправній колонії № 31, де він відбуває покарання, був етапований до Миколаївського слідчого ізолятору.

Під час засідання судді намагалися з'ясувати, які саме новоявлені обставини покладені в основу заяви засудженого. Переглянути вирок можна лише при наявності новоявлених обставин. Сам підсудний наполягав, що упереджене ставлення до нього вже порушує його право на захист і вирок потрібно переглянути.

«В апеляційній інстанції та касаційній інстанції я це заявляв, на це ніхто не звертає увагу. Я громадянин країни! Чому мене списують з рахунків? Я не прошу відпустити мене додому, я прошу справедливого розгляду», - сказав Краснощок.

Після того, як судді пішли до нарадчої кімнати, журналісти спробували поговорити з Краснощоком. Він розмовляти відмовився.

«Я зневажаю« вашого брата». Я зараз скажу, а ви потім перекрутите. На мене тиснули, як морально, так і фізично», - заявив він.

Після цього між матір'ю Оксани Макар і Краснощоком стався діалог. З нею він поговорив.

Мати Оксани Макар була впевнена, що правосуддя восторжествує і його не відпустять. Мати запитала, снилася йому хоч раз Оксана. Краснощок заперечливо похитав головою.

«Це не моя кров. Я цього не робив. І я не прошу мене відпустити, я прошу змінити вирок, я готовий сидіти, мені і тут нормально», - сказав він.

Після цього адвокат Краснощока наполягла на тому, щоб всі вийшли із зали суду і залишили її підзахисного в спокої.

У підсумку, суд відмовив Євгену Краснощоку в перегляді справи.

Нагадаємо, 10 березня 2012 року Оксану Макар виявили на покинутій будові в Миколаєві з опіками 55% поверхні тіла. Вона була в свідомості і розповіла, що напередодні її напоїли і згвалтували троє хлопців - Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян. Їм було оголошено підозру. Двох із трьох підозрюваних відпустили під підписку про невиїзд, що призвело до серії мітингів в різних містах України: люди обурювалися діями міліції і судових органів.

29 березня 2012 року Макар померла в лікарні.

27 листопада 2012 року Краснощок був засуджений до довічного позбавлення волі, Присяжнюк - до 15 років, а Погосян до 14 років в'язниці. Апеляційна інстанція залишила вирок без змін.