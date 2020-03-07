  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міненерго привітало жінок з 8 березня: ви трудівниці, асоціюєтеся з весною і прикрашаєте світ

    • Розсилка
    Міненерго &laquo;відзначилося&raquo; сексистським привітанням з 8 березня на адресу жінок - Міненерго привітало жінок з 8 березня: ви трудівниці, асоціюєтеся з весною і прикрашаєте світ
    Міненерго «відзначилося» сексистським привітанням з 8 березня на адресу жінок
    Фото: Українські новини

    Привітання з 8 березня українських чиновників дуже схоже з привітаннями за часів СРСР

    Міністерство енергетики та захисту довкілля України на своїй сторінці у Facebook розмістило сексистське привітання з Міжнародним жіночим днем 8 березня.

    «Своєю красою, мудрістю, ніжністю, талановитістю ви прикрашаєте світ!», ідеться на початку повідомлення. Загалом увесь текст привітання ніби скопійований із привітань з радянських часів, коли 8 березня асоціювалося не з боротьбою за права жінок, а вважалося святом «весни і жіноцтва», про що йдеться і в нинішньому привітанні чиновників тепер уже незалежної України.

    Що цікаво, привітання Міненерго зовсім проігнорувало нові правила правопису української мови, зокрема написання фемінітивів. «Українські жінки - це інженери-енергетики й лікарі, педагоги і політики, громадські діячі і актори, це трудівниці і найласкавіші матері! Щиро вітаємо з святом Весни і жіноцтва!», йдеться у привітанні. 

    .jpg_74
    Міненерго відзначилося сексистським привітанням на адресу жінок з нагоди 8 березня

    Нагадаємо, Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир — символ боротьби жінок за права людини та антисексизму, відзначається 8 березня.
    8 березня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ