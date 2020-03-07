Міненерго привітало жінок з 8 березня: ви трудівниці, асоціюєтеся з весною і прикрашаєте світ



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Міненерго «відзначилося» сексистським привітанням з 8 березня на адресу жінок Фото: Українські новини

Привітання з 8 березня українських чиновників дуже схоже з привітаннями за часів СРСР

Міністерство енергетики та захисту довкілля України на своїй сторінці у Facebook розмістило сексистське привітання з Міжнародним жіночим днем 8 березня.

«Своєю красою, мудрістю, ніжністю, талановитістю ви прикрашаєте світ!», ідеться на початку повідомлення. Загалом увесь текст привітання ніби скопійований із привітань з радянських часів, коли 8 березня асоціювалося не з боротьбою за права жінок, а вважалося святом «весни і жіноцтва», про що йдеться і в нинішньому привітанні чиновників тепер уже незалежної України.

Що цікаво, привітання Міненерго зовсім проігнорувало нові правила правопису української мови, зокрема написання фемінітивів. «Українські жінки - це інженери-енергетики й лікарі, педагоги і політики, громадські діячі і актори, це трудівниці і найласкавіші матері! Щиро вітаємо з святом Весни і жіноцтва!», йдеться у привітанні.

Міненерго відзначилося сексистським привітанням на адресу жінок з нагоди 8 березня

Нагадаємо, Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир — символ боротьби жінок за права людини та антисексизму, відзначається 8 березня.