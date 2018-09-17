Мінфін Грузії планує отримати $400 млн від експорту марихуани
-
Розсилка
Уряд Грузії хоче налагодити на території країни виробництво конопельМіністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані заявив, що експорт марихуани для медичних цілей може принести бюджету країни близько 400 мільйонів доларів за 2-3 роки.
Про це очільник Мінфіну повідомив в ефірі місцевого телебачення, передає Minval.
«В принципі, це нова галузь. Сама культура старовинна, сп’яніння від цього зілля старе, як світ, але виробництво з коноплі таких продуктів, які використовуються в медичній сфері, є новинним і пов’язано з новими технологіями», — сказав Мачаваріані.
За його словами, згідно з очікуваннями Мінфіну, посилення експортного потенціалу Грузії за рахунок марихуани принесе бюджету країни за 2-3 роки мільярд ларі (близько 400 мільйонів доларів — ред.).