  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мінфін Грузії планує отримати $400 млн від експорту марихуани

    • Розсилка
    Мінфін Грузії планує отримати $400 млн від експорту марихуани

    Уряд Грузії хоче налагодити на території країни виробництво конопель

    Міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані заявив, що експорт марихуани для медичних цілей може принести бюджету країни близько 400 мільйонів доларів за 2-3 роки.

    Про це очільник Мінфіну повідомив в ефірі місцевого телебачення, передає Minval.

    «В принципі, це нова галузь. Сама культура старовинна, сп’яніння від цього зілля старе, як світ, але виробництво з коноплі таких продуктів, які використовуються в медичній сфері, є новинним і пов’язано з новими технологіями», — сказав Мачаваріані.

    За його словами, згідно з очікуваннями Мінфіну, посилення експортного потенціалу Грузії за рахунок марихуани принесе бюджету країни за 2-3 роки мільярд ларі (близько 400 мільйонів доларів — ред.).

    Мінфін телебачення експорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ