Мінфін назвав кандидатів на посади голів митної та податкової служб: список



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Неофіційний список із 14 кандидатів був опублікований у Facebook на сторінці Мінфіну

Міністерство фінансів опублікувало у Facebook неофіційний список кандидатів на посади голів Державної митної та Державної податкової служб, зібраний на основі відкритих джерел.

Всього в списках є 14 кандидатів.

Так, на посаду голови Держмитниці претендують: співзасновник компанії «Ліга Імпекс» Артем Груша; в. о. заступника голови ДФС Віктор Кривицький; заступник начальника – начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Житомирської митниці Михайло Мірошниченко; заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов; заступник начальника головного управління в Київській області Ігор Орленко; експерт із правових питань у центрі соціально-економічних досліджень «Case Україна» Андрій Саварець; директор міжнародної юридичної групи «Федерал Партнерс» Олександр Федоришин.

Також посаду голови податкової можуть зайняти: заступник голови Мінфіну Сергій Верланов; заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов; головний редактор журналу «Рейтинг» Марія Данюк; начальник головного управління в Київській області Олексій Кавилін; екс-начальник управління податків і зборів з фізичних осіб в управлінні в Івано-Франківській області Петро Кулик; член громадської ради Дмитро Олексієнко; екс-суддя Вищого адміністративного суду України Сергій Острович.

Мінфін додав, що 9 квітня проведе перший етап відбору з іспитом на володіння іноземною мовою. Далі – тести на знання законодавства й ситуативні рішення, а також співбесіда.

Нагадаємо, 20 березня Кабмін оголосив конкурси на посади голів Державної податкової та Державної митної служб. Базовий оклад для керівників Податкової та Митної служб складе 24 тис. грн до оподаткування, з преміями – до 70 тис. грн.