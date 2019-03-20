Уряд оголосив конкурс на нових очільників податкової і митної служб



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Комісія вищого корпусу держслужби проведе конкурс 16 квітня

Кабінет міністрів оголосив конкурси на посади голів Державної податкової та Державної митної служб.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко після урядового засідання в середу, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні уряд прийняв рішення оголосити конкурс на главу Державної податкової та Державної митної служби, а також затвердили умови його проведення, зокрема, загальні і спеціальні кваліфікаційні вимоги, а також вимоги до компетентності, напрацьовані Мінфіном і Національним агентством з питань держслужби», - сказав міністр.

Він додав, що комісія вищого корпусу держслужби проведе конкурс 16 квітня.

Нагадаємо, що у січні поточного року глава уряду Володимир Гройсман підписав постанову про поділ ДФС на дві служби.

Таким чином, фіскальна служба, створена в 2014 році на базі Міністерства доходів і зборів, припиняє існування. Податкова і митниця будуть окремими центральними органами виконавчої влади.

Додамо, що Міндоходів у 2012 році створив президент Віктор Янукович, об'єднавши податкову і митницю.

Як відомо, 4 грудня 2018 року Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-виконувачу обов’язків глави ДФС Мирославу Продану у вигляді взяття на поруки.

Антикорупційна прокуратура просила запобіжний захід для Продана у вигляді арешту із альтернативою застави у понад 89 млн грн.

У лютому цього року суд дозволив зняти з Продана електронний браслет.

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, зокрема і за кордоном.

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