Мінфін США обіцяє нові санкції проти Росії

Точних термінів запровадження нових санкцій Мнучін не назвав

Міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над цим питанням Адміністрація президента США Дональда Трампа «активно працює» над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори в США в 2016 році. Про це міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив у середу на слуханнях у Сенаті з бюджету, – повідомляє



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Точних термінів запровадження нових санкцій Мнучін не назвав

Міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над цим питанням Адміністрація президента США Дональда Трампа «активно працює» над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори в США в 2016 році.

Про це міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив у середу на слуханнях у Сенаті з бюджету, – повідомляє CNN.

«Ми активно працюємо над цими санкціями. Я можу запевнити вас, що їх можна очікувати найближчим часом», – заявив Мнучін.

Він додав, що має намір обговорити це питання на закритому брифінгу з банкірами, де надасть їм секретну інформацію. Точних термінів запровадження нових санкцій Мнучін не назвав.

Нагадаємо, група членів Сенату США, яка представляє Демократичну партію, підготувала проект резолюції з вимогою запровадження санкцій проти фігурантів так званого «кремлівського списку».

У тексті резолюції Росію звинуватили в підриві демократичних процесів у Україні, підтримці уряду Сирії, а також у спробах втручання у внутрішню політику США і країн Європи.

Сенатори пропонують розширити санкції проти Росії з урахуванням інформації, яка міститься в «кремлівській доповіді».