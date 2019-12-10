Міністерство економіки нарахувало Милованову премію у 236 тис. грн



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Заробітна плата Тимофія Милованова за листопад, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тис грн

Премію міністру повинен погодити Кабмін

Міністру економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Мілованову, при розрахунку премії за листопад поточного року, було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тис. грн. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Таким чином, заробітна плата міністра економіки за листопад, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тис. гр. Про це йдеться у відповідному документі.

Документ адресований Кабінету міністрів.

Премію міністру має погодити уряд.