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    Міністерство економіки нарахувало Милованову премію у 236 тис. грн

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    <span>Заробітна плата Тимофія Милованова за листопад, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тис грн</span> - Міністерство економіки нарахувало Милованову премію у 236 тис. грн
    Заробітна плата Тимофія Милованова за листопад, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тис грн

    Премію міністру повинен погодити Кабмін

    Міністру економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Мілованову, при розрахунку премії за листопад поточного року, було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тис. грн. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

    Таким чином, заробітна плата міністра економіки за листопад, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тис. гр. Про це йдеться у відповідному документі.

    Документ адресований Кабінету міністрів.

    Премію міністру має погодити уряд.

    Кабмін гроші Мінекономіки уряд премія Тимофій Милованов
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