Кабмін створив комісію з розслідування смертельної пожежі в Одесі
Про результати розслідування комісія повинна доповісти уряду до 20 грудня
Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.
Відповідне розпорядження було ухвалене у п'ятницю на позачерговому засіданні Кабмін, повідомляє Урядовий портал.
«Співчуваю родинам загиблих та всім постраждалим в цій жахливій трагедії. Пожежі в Одесі стали не надзвичайними ситуаціями, а систематичними випадками, які забирають життя людей. Ми маємо встановити причину, чому так склалося. Всі винні будуть покарані за всією суворістю закону, незважаючи на їхні посади чи статус», — сказав прем’єрміністр Олексій Гончарук.
Як зазначається, комісія має встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Про результати розслідування комісія повинна доповісти уряду до 20 грудня 2019 року.
- перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий,
- міністр освіти і науки Ганна Новосад,
- міністр економіки Тимофій Милованов,
- міністр розвитку громад Альона Бабак,
- міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька,
- міністр соціальної політики Юлія Соколовська,
- голова ДСНС Микола Чечоткін,
- голова Нацполіції Ігор Клименко,
- представники Одеської облдержадміністрації.
Прем‘єрміністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об‘єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей.
Нещодавно поліція встановила особу другої жертви пожежі в Одесі. Нею виявилася викладачка вищої математики та інформатики Ганна Бортюк, яка до останнього виводила дітей із палаючої булдівлі, а сама загинула від отруєння димом.
За останніми даними, будівля коледжу в Одесі знову горить, пошуки зниклих ускладнюються.
Раніше повідомлялося, що зранку 6 грудня рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.
Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.
В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.
Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.