Кабмін створив комісію з розслідування смертельної пожежі в Одесі



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Рятувальники третю добу продовжують гасити пожежу в будівлі Одеського коледжу

Про результати розслідування комісія повинна доповісти уряду до 20 грудня

Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

Відповідне розпорядження було ухвалене у п'ятницю на позачерговому засіданні Кабмін, повідомляє Урядовий портал.

«Співчуваю родинам загиблих та всім постраждалим в цій жахливій трагедії. Пожежі в Одесі стали не надзвичайними ситуаціями, а систематичними випадками, які забирають життя людей. Ми маємо встановити причину, чому так склалося. Всі винні будуть покарані за всією суворістю закону, незважаючи на їхні посади чи статус», — сказав прем’єрміністр Олексій Гончарук.

Як зазначається, комісія має встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про результати розслідування комісія повинна доповісти уряду до 20 грудня 2019 року.

До її складу увійшли:

перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий,

міністр освіти і науки Ганна Новосад,

міністр економіки Тимофій Милованов,

міністр розвитку громад Альона Бабак,

міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька,

міністр соціальної політики Юлія Соколовська,

голова ДСНС Микола Чечоткін,

голова Нацполіції Ігор Клименко,

представники Одеської облдержадміністрації.

Прем‘єрміністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об‘єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей. Нещодавно поліція встановила особу другої жертви пожежі в Одесі. Нею виявилася викладачка вищої математики та інформатики Ганна Бортюк, яка до останнього виводила дітей із палаючої булдівлі, а сама загинула від отруєння димом.

За останніми даними, будівля коледжу в Одесі знову горить, пошуки зниклих ускладнюються.

Раніше повідомлялося, що зранку 6 грудня рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.