Міністр енергетики пояснив, яку проблему несуть сонячні електростанції



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Фото: landlord.ua

Ігор Насалик пояснив, чому законом обмежили можливість для домогосподарств з сонячними батареями отримувати «зелений» тариф

Альтернативна енергетика скоро буде великою проблемою для нашої держави, тому що парламент зробив найбільшу помилку, коли за допомогою закону встановив розмір «зеленого» тарифу.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», коментуючи звинувачення у тому, що, мовляв, Міненерговугілля «бореться» із малими сонячними електростанціями (СЕС) домогосподарств на догоду великим промисловим електростанціям.

На його думку, прийнятий закон був чисто лобістською акцією. Адже встановлювати тарифи на десятки років вперед - це не функція Верховної Ради, це функція незалежного державного регулятора - НКРЕКП.

За словами Насалика, філософія «зеленої» енергетики в тому, щоб зменшувати виробництво теплової генерації, але законодавство потрібно було вибудовувати так, щоб 30% від електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, використовувалося для добового регулювання навантаження в енергосистемі держави. «Тобто, «зелені» виробники енергії мали б подбати про створення «банків» енергії - energy storage. І тоді ці банки енергії мали б брати участь у добовому регулюванні. А тепер розвиток «зеленої» енергетики спонукає до ще більшого розвитку добового регулювання. І от у цьому проблема - я про це говорю вже три роки», - вважає міністр.

Також він вказує на проблему з визначенням: домогосподарство з сонячними панелями - це споживач електроенергії чи виробник.

«Чому законом обмежили можливість для домашніх господарств встановлювати СЕС на присадибних ділянках, тобто на землі? Тому що потрібно чітко визначитися: ви або пересічний споживач, або ж виробник. А зараз на Київщині на дахах норкової ферми побудували найбільшу в Україні дахову станцію потужністю 12,4 МВт, і це вважається індивідуальне виробництво. Тобто власник 5% виробленої електроенергії використовує для власних потреб, а решту продає. А треба було б чітко розділити», - резюмував Насалик.

При цьому слід додати, що для більшості пересічних українців проблематично оплатити установку сонячної станції навіть на 5 кВт – приватному домогосподарству це обійдеться майже в $5 тиc.

Як раніше повідомлялося, 25 квітня цього року Верховна Рада прийняла закону про нову систему підтримки відновлюваної енергетики («Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» №8449-д).

За допомогою механізму «зелених» аукціонів нова система підтримки повинна збалансувати інтереси споживачів електричної енергії та учасників ринку, забезпечивши подальший розвиток відновлюваної енергетики та зменшивши зростання фінансового навантаження на кінцеву ціну електроенергії. На прийнятті цього закону наполягав Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Критику ряду депутатів викликала поправка №24, запропонована Олександром Домбровським, яка позбавляє домашні електростанції, розташовані на землі, права на отримання «зеленого» тарифу.