В уряді «заспокоїли»: зростання ціни відбулося б, навіть якби нова модель не запроваджувалася



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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Міністр енергетики радить поцікавитися тим, які ціни на електроенергію у наших сусідів

Із запровадженням нової моделі ринку не повинна різко піднятися ціна на електроенергію– не лише для населення, але й для непобутових споживачів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

При цьому він зазначив, що зростання ціни відбулося б, навіть якби нова модель не запроваджувалася.

Напочатку місяця керівництво «Укренерго» звинуватило міністра Насалика у маніпуляціях з Положенням про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) і ціною на електроенергію – нібито почнеться неконтрольоване зростання. «Главком» запитав міністра, які аргументи, що цього не станеться?

«Щодо ціни на електроенергію для населення - мені дуже дивно, коли людина з «Укренерго» (йдеться про керівника НЕК «Укренерго» Всеволода Ковальчука, - «Главком») коментує позицію покладання спеціальних обов’язків, до якої не має ніякого відношення. Думаю, він, у першу чергу, повинен коментувати питання, за які відповідає, - за комерційний облік, балансуючий ринок і за ринок допоміжних послуг. А за введення нової моделі ринку відповідає міністр – я повністю відповідаю за те, як він працюватиме», - відповів Насалик.

Він підкреслив, що із запровадженням нової моделі ринку не повинна різко піднятися ціна на електроенергію– не лише для населення, але й для непобутових споживачів. «Для непобутових ціна збільшиться на 5-6%, оскільки навіть при формуванні прогнозного балансу на 2019 рік, за розрахунками НКРЕКП, уже на друге півріччя було передбачено збільшення оптової ринкової ціни на електроенергію на 8-9%. Тому очевидно, що зростання ціни відбулося б, навіть якби нова модель не запроваджувалася», - розказав Насалик.

Від додав, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості збалансувало систему таким чином, що вона не призведе до зростання ціни для населення, яку, до речі, не підвищували з березня 2017 року. Варто також знати, що ціна електроенергії для населення України в 2,6 раза нижча, ніж в Росії, в 2,7 раза нижча, ніж в Білорусі.

«І якщо ви хочете відчути себе росіянином в Україні, то ту платіжку, яка прийшла за електроенергію, помножте на 2,6 раза - і ви себе відчуєте росіянином. А якщо хочете відчути себе датчанином, то помножте свою платіжку на 10», - наголосив він.

Міністр додав, що «коли в цьому законі поставлене завдання, то його потрібно не аналізувати, а виконувати, бо закон вже працює понад два роки. А президента Зеленського переконали в тому, що нібито різко зросте ціна на електроенергію. Я можу сказати: вона не зміниться».

На питання, чи ціна на електроенергію не зміниться найближчі півтора року, Насалик відповів, що може говорити лише про перехідний період – півроку.

«Покладання спеціальних обов’язків з постачання електроенергії за пільговими цінами для населення передбачено до 31 грудня 2020 року. Ми ж поки що говоримо про півроку – перехідний період. У будь-якому випадку надалі треба вносити зміни, адже ми не можемо покладати цю функцію на «Енергоатом» і забирати на її виконання 90% атомної енергії. Це несправедливо», - зазначив міністр.

На припущення «Главкома», що в такому випадку оббирають «Енергоатом» і чому ж тоді президент НАЕК Юрій Недашковський обома руками за своєчасне введення ринку прямих контрактів, Насалик відповів: «Ні, не оббирають, атомники не програють, а навпаки – виграють».

Міністр енергетики пояснив, що нині встановлена регулятором ціна на електроенергію від «Енергоатома» - 57 копійок за кВт-годину, а після 1 липня вони продаватимуть 90% електроенергії по 57 коп - для виконання ПСО, а решту 10% - на ринку на добу наперед. «А там ціна сягає 1,6-1,7 грн за кВт-год. Тому «Енергоатом» нічого не втрачає, адже ці 10% компанія зможе продати втричі дорожче, ніж за нині чинним тарифом - по 1,6 -1,7 грн за кВт-год. У підсумку від реалізації цих 10% доходи в загальному балансі компанії становитимуть 30%. А відтак, розширюються можливості для фінансування нових проектів», - розказав він.

«Нарешті Юрію Недашковському дали свободу на право реалізувати хоча б 10% атомної електроенергії, тоді як до цього всі 100% у нього були в шорах. У такому режимі «Енергоатом» працюватиме півроку, а потім ми збільшимо частку для реалізації на ринку на добу наперед з 10% до 20-25%. Але тоді ціна для населення буде зростати. На завершальному етапі ми їх відпускаємо у вільне плавання і на цьому завершуємо процес – це станеться вже через 3-4 роки», - резюмував Насалик.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року має запрацювати нового оптового ринку електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року). Проте учасники ринку та деякі міжнародні організації заявили, що галузь не готова ще до нової моделі.

На засіданні 5 червня прем’єр Володимир Гройсман заявив, що з 1 липня ринок електроенергії буде запущений, пообіцявши, що ціни для споживачів не зростуть. При цьому міністр енергетики Ігор Насалик відмітив, що автоматично буде відмінена скандальна формула «Роттердам+».