Міністр фінансів розказала про подальшу співпрацю України з МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На цей раз програму МВФ не можна припинити

Україна не повинна потребувати кредитора останньої надії, – Маркарова

Україна повинна виконати програму Міжнародного валютного фонду, вийти з неї і більше не потребувати кредитора останньої надії. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова під час години запитань до уряду у парламенті.

«Щодо МВФ - активно працюємо з нашими партнерами. Ми зараз маємо домовитися про весь наш план дій на три роки. Такі програми не можна обговорити за тиждень. На цей раз програму МВФ не можна почати виконувати - і припинити чи відмовитися. Ми повинні виконати, вийти з неї, щоб ми через три роки не повинні були потребувати кредитора останньої надії», — зазначила Маркарова.

Як повідомлялось, Маркарова також у парламенті сьогодні розказала, що головна причина необхідності запозичень для України – це дефіцитний бюджет. Міністр наголосила, що зростання загальної частки боргу відбувається набагато повільнішими темпами, ніж зростання економіки, а також пояснила, коли можна буде повністю відмовитись від запозичень: «Коли у нас повністю запрацюють ті закони, які ми тут ухвалили, коли ми повністю закриємо дефіцит державного бюджету».

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, якою бачить трудову реформу в Україні, зокрема, торкнувшись питань збільшення термінів відпустки за свій рахунок, паперового трудового договору та іншого.