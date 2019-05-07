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    Міністр фінансів США відмовився показати податкову декларацію Трампа

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    Дональд Трамп - Міністр фінансів США відмовився показати податкову декларацію Трампа
    Дональд Трамп
    Фото: ЕРА

    Мнучін мотивував відмову «законними підставами»

    Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що не надасть демократам податкову декларацію американського президента Дональда Трампа.

    Про це повідомляє Reuters.

    Відзначається, що він відмовився розкрити податкові дані Трампа комітету, головою якого є демократ Річард Ніл.

    Мнучін мотивував відмову «законними підставами».

    В агентстві додали, що це рішення підготувало грунт для «тривалої судової тяганини» з розкриття податкових даних Трампа.

    Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків керівника апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що демократи не нададуть податкові декларації президента США Дональда Трампа.

    Надати податкові декларації президента США за останні шість років від Податкової служби раніше зажадали в палаті представників. У 2016 році Трампа звинуватили в несплаті податків упродовж 18 років.

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