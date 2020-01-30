Міністр назвав найбільших в Україні боржників із зарплат



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П'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 мільйонів гривень

Чиновник закликав тих, кому заборгували зарплату, звертатися зі скаргою з цього приводу до профспілок своїх підприємств, до судів та Державної служби із питань праці

Станом на кінець січня в Україні п'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 млн грн. Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

За даними міністра, найбільшими боржниками із зарплати є:

- АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (Суми) - 251 млн грн,

- ПрАТ «Азовзагальмаш» (Маріуполь) - 221 млн грн,

- ДП «Південний машинобудівний завод» (Дніпро) - 134 млн грн,

- ДП «Науково-дослідний інститут «Квант» (Київ) - 53 млн грн,

- ДП «Вугільна шахта «Краснолиманська» (Донецька область) - 30 млн грн.

«Щодо ситуації з боржниками: це потрібно негайно міняти. У найближчі дні я збираю нараду з керівниками цих підприємств. Ми повинні повністю вирішити питання невиплат. Люди повинні отримати свої законно зароблені гроші», - зазначив міністр.