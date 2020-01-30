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    Міністр назвав найбільших в Україні боржників із зарплат

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    П'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 мільйонів гривень - Міністр назвав найбільших в Україні боржників із зарплат
    П'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 мільйонів гривень

    Чиновник закликав тих, кому заборгували зарплату, звертатися зі скаргою з цього приводу до профспілок своїх підприємств, до судів та Державної служби із питань праці

    Станом на кінець січня в Україні п'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 млн грн. Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

    За даними міністра, найбільшими боржниками із зарплати є:

     - АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (Суми) - 251 млн грн,

     - ПрАТ «Азовзагальмаш» (Маріуполь) - 221 млн грн,

     - ДП «Південний машинобудівний завод» (Дніпро) - 134 млн грн,

     - ДП «Науково-дослідний інститут «Квант» (Київ) - 53 млн грн,

     - ДП «Вугільна шахта «Краснолиманська» (Донецька область) - 30 млн грн.

    «Щодо ситуації з боржниками: це потрібно негайно міняти. У найближчі дні я збираю нараду з керівниками цих підприємств. Ми повинні повністю вирішити питання невиплат. Люди повинні отримати свої законно зароблені гроші», - зазначив міністр.

     

    борг зарплата гроші завод робота праця Тимофій Милованов
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