Таємна поїздка Зеленського в Оман: українці не повірили президенту



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Володимира Зеленського розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята

За даними опитування, 31% суспільства переконаний, що глава держави їздив в Оман на сімейний відпочинок

Лише 12% українців повірили, що гучний візит президента України Володимира Зеленського в Оман був робочим. 31% суспільства переконаний, що глава держави їздив туди на сімейний відпочинок. Ще 10% не виключають, що в Омані Зеленський зустрічався з російським керівництвом, а 6% – що це було прикриття офшорних операцій. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 21 січня 2020 по замовленню Obozrevatel.

Зазначимо, що 41% респондентів взагалі відзначили, що нічого не знають про цю поїздку, або вагалися з відповіддю.

Що стосується ставлення суспільства до загадкового візиту Зеленського в Оман, то воно також відрізняється. Так, 31% опитаних вважають, що президент вчинив правильно, оскільки може відпочивати, де захоче. 26% переконані, що неправильно, тому що на Різдво глава держави повинен був бути в Україні. 25% населення взагалі не цікаво, де відпочиває президент.

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Говорячи про достовірність версій поїздки Зеленського в Оман, 30% опитаних висловили сумнів в тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна і з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, які відбулися, повинна бути оприлюднена, 12% – що президент не повинен вести таємних переговорів з представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави і має право вести переговори з ким захоче.

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Під час дослідження було опитано 2 тис. респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької і Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента не повідомили, хто літав з Володимиром Зеленським у Оман у січні 2020 року.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія в інтерв’ю «Главкому» висловив припущення, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману