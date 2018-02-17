Міністр оборони Німеччини розцінила кібератаки як найбільшу загрозу світу

В наступному десятилітті держави будуть найбільше стурбовані безпекою даних і протистоянням кібератакам

Глава Міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн заявила, що кібератаки є найбільшою загрозою для глобальної стабільності. Про це вона сказала в інтерв'ю CNBC. «Я думаю, що кіберзагроза є самою небезпечною, тому що, про будь-супротивниках ми не подумали — і навіть якщо говорити про ІД («Ісламська держава»), - то вони



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В наступному десятилітті держави будуть найбільше стурбовані безпекою даних і протистоянням кібератакам

Глава Міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн заявила, що кібератаки є найбільшою загрозою для глобальної стабільності.

Про це вона сказала в інтерв'ю CNBC.

«Я думаю, що кіберзагроза є самою небезпечною, тому що, про будь-супротивниках ми не подумали — і навіть якщо говорити про ІД («Ісламська держава»), - то вони використовують кібер-простір проти нас», — сказала міністр, відповідаючи на відповідне питання.

За її словами, в наступному десятилітті держави будуть найбільше стурбовані безпекою даних і протистоянням кібератакам.

Раніше глава міноборони Данії Клаус Йорт Фредеріксен звинуватив Росію в атаці з допомогою NotPetya. Також звинувачення у причетності російських властей до кібератаки висунули в МЗС Великобританії. У Кремлі назвали ці звинувачення бездоказовими і безпідставними.

Раніше Білий дім звинуватив Росію в створенні вірусу NotPetya, який атакував комп'ютери в Україні та ряді інших країн в червні 2017 року.

«У червні 2017 року російські військові почали найруйнівнішу і найдорожчу кібер-атаку в історії. Атака, яка дістала назву NotPetya, швидко поширилася по всьому світу, завдаючи збитків у мільярди доларів у Європі, Азії та Америці», – ідеться в заяві.

У Білому домі зазначили, що кібератака стала черговим свідченням участі Росії в українському конфлікті.

«Це було частиною тривалих зусиль Кремля щодо дестабілізації України і все більш явної демонстрації участі Росії у тривалому конфлікті. Це також була безрозсудна і невибіркова кібератака, яка матиме міжнародні наслідки», – підкреслила американська влада.