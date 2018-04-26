  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Міністр оборони затвердив план реформи військкоматів

    Планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах
    Міністр оборони Степан Полторак затвердив план створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє прес-служба відомтва. Зазначається, що планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах. «Метою створення таких центрів є підвищення
    • 26 Квiтня, 21:58
    • Розсилка

    Планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах

    Міністр оборони Степан Полторак затвердив план створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

    Про це повідомляє прес-служба відомтва.

    Зазначається, що планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах.

    «Метою створення таких центрів є підвищення ефективності роботи з військовозобов’язаними, резервістами та ветеранами у системі надання послуг щодо їх соціального та правового захисту», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

    міністр Степан Полторак військомат військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ