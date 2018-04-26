Міністр оборони затвердив план реформи військкоматів

Планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах

Міністр оборони Степан Полторак затвердив план створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє прес-служба відомтва. Зазначається, що планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах. «Метою створення таких центрів є підвищення



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Планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах

Міністр оборони Степан Полторак затвердив план створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє прес-служба відомтва.

Зазначається, що планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах.

«Метою створення таких центрів є підвищення ефективності роботи з військовозобов’язаними, резервістами та ветеранами у системі надання послуг щодо їх соціального та правового захисту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.