Міністр освіти пропонує закривати школи, аби підняти зарплати вчителям



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Міністр освіти і науки Ганна Новосад

Чиновниця каже, що середня вартість підготовки учня в Україні становить 21 тис. гривень, а в малокомплектних школах ця вартість іноді сягає 100 тис. гривень

Міністр освіти і науки Ганна Новосад запропонувала спосіб знайти кошти на підвищення зарплат вчителям - за рахунок «оптимізації» мережі шкіл. Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її даними, середня вартість підготовки учня в Україні становить 21 тис. гривень, а в малокомплектних школах ця вартість іноді сягає 100 тис. гривень.

«Це абсолютно неефективне використання коштів, і тому працювати над мережею, її оптимізувати, робити так, щоб діти мали доступ до кращих шкіл. Це можуть бути опорні школи, щоб вони могли до них доїжджати, мати доступ до кращих освітніх послуг. І відповідно вивільняти кошти на дві речі», - сказала вона.

Перше, за її словами, - за рахунок закриття малокомплектних шкіл можна підвищити зарплати вчителям. «А друге - це на облаштування кращого освітнього простору», - сказала вона.

Раніше Новосад повідомила, що для підвищення зарплат педагогам на 20-70%, анонсованому попереднім Кабміном, необхідно додатково 45 мільярдів гривень, яких на цей момент немає.

Раніше повідомлялося, що Міносвіти хоче змінити систему фінансування вишів.