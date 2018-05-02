Міністр Петренко показав ціну турецького готелю, де він відпочивав з родиною

Петренко наголосив, що вартість відпочинку у Туреччині буде зафіксована у його декларації за 2018 рік

Міністр юстиції Павло Петренко відреагував на інформацію щодо свого відпочинку в Туреччині та пообіцяв вказати його вартість у декларації за 2018 рік. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Читаю, як глашатаї партії регіонів, які крім поливання бруду з будь-якого приводу не спроможні більше зовсім ні на що, розпускають



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Міністр юстиції Павло Петренко

Петренко наголосив, що вартість відпочинку у Туреччині буде зафіксована у його декларації за 2018 рік

Міністр юстиції Павло Петренко відреагував на інформацію щодо свого відпочинку в Туреччині та пообіцяв вказати його вартість у декларації за 2018 рік.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Читаю, як глашатаї партії регіонів, які крім поливання бруду з будь-якого приводу не спроможні більше зовсім ні на що, розпускають відверту брехню та маніпуляцію щодо мене та мого відпочинку. Відповідаю: так, дійсно на кілька днів на травневі свята я виїхав з сім'єю та рідними в Туреччину. Зупинилися у готелі Maxx Royal Kemer. Ні, не знімав і не знімаю жодних вілл за 3000 євро на добу. Суцільна дурість арендувати номери такої вартості. Зупинилися у номері з виходом до басейну, що підтверджується ваучером, фото якого додаю спеціально для автора «псевдорозслідування», - написав Петренко.

Він вказав, що вартість таких номерів можна переглянути на сайті готелю в режимі онлайн. Для прикладу він опублікував скріншоти, де вказана вартість 4 днів відпочинку, який пропонується готелем на кінець травня в категорії номеру, де він проживав з рідними. При цьому міністр зазначає, що номери купували дешевше, оскільки бронювали заздалегідь.





«І найголовніше: моя декларація дозволяє мені провести кілька днів відпочинку разом з рідними в Туреччині. Вартість цього відпочинку буде відображена мною у декларації за 2018 рік», - наголосив Петренко.

Як повідомлялося, сьогодні була оприлюднена інформація про те, що міністр юстиції Павло Петренко відпочиває на віллі вартістю 3 тис. євро на добу в елітному турецькому готелі.

Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко за 2017 рік задекларував понад 4,3 млн грн доходу.

Петренко вказав у декларації, що володіє двома картинами, двома іконами, колекцією гравюр із 16 одиниць та двома годинниками торгової марки Ulysse Nardin та Perrelet.