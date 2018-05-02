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    Міністра Петренка побачили на відпочинку в елітному готелі (відео)

    Відео з дискотеки в Туреччині оприлюднив колишній заступник голови АП
    Екс-заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов повідомив, що міністр юстиції України Павло Петренко відпочиває в елітному готелі у Туреччині. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. «Поки ви там воюєте з агресором, ваш міністр юстиції з «Народного фронту» танцює з дівчатами на дискотеці і живе
    • Сьогодні, 10:14
    • Розсилка
    Міністр Павло Петренко
    Міністр Павло Петренко

    Відео з дискотеки в Туреччині оприлюднив колишній заступник голови АП

    Екс-заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов повідомив, що міністр юстиції України Павло Петренко відпочиває в елітному готелі у Туреччині.

    Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Поки ви там воюєте з агресором, ваш міністр юстиції з «Народного фронту» танцює з дівчатами на дискотеці і живе на віллі Royal beach вартістю 3000 євро на добу в готелі Maxx Royal Kemer Resort», - написав Портнов.

    На відео, яке опублікував у соцмережі екс-заступник голови АП, видно, як чоловік, схожий на Петренка, танцює на дискотеці.

    Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко за 2017 рік задекларував понад 4,3 млн грн доходу.

    Петренко вказав у декларації, що володіє двома картинами, двома іконами, колекцією гравюр із 16 одиниць та двома годинниками торгової марки Ulysse Nardin та Perrelet.

    Туреччина міністр Павло Петренко відпочинок
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