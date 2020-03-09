Міністр юстиції без попередження перевірив СІЗО та колонію у Харкові
Малюська наголосив, що тюрми та слідчі ізолятори вже готуються до його візитів і знають, як себе поводити й чого очікуватиМіністр юстиції Денис Малюська повідомив, що без попередження відвідав місцевий слідчий ізолятор та виправну колонію №25 у Харкові.
Про це він повідомив у Facebook.
Щодо СІЗО Малюська запевнив, що там «стандартно біднувато, але без провалів».
«Їжу можна їсти (пробував на смак сам), за тривалий строк набридне, але на те воно і СІЗО, щоб довго тут не перебувати. Хоча окремі ув’язнені таки перебувають тут довго», — написав міністр.
За його словами, «місцева рекордсменка» за тривалістю перебування — жінка, обвинувачена у замовленні вбивства, яка перебуває там вже 8 років.
Що стосується Харківської виправної колонії №25, її міністр назвав «флагманом червоних тюрем».
«Камери, яким позаздрять санаторії; зимовий сад зі штучною водоймою з рибками та черепашками; свині, яким під час «години сну» вмикають класичну музику, дисциплінарний ізолятор як казковий будиночок і багато чого іншого», — зазначив очільник Мін’юсту.
За його словами, дохід виробничих потужностей при установі — приблизно 15 млн гривень на рік. Водночас він наголосив, що ця установа — «ласий шматок для багатьох, і її періодично лихоманить».
«Останні звинувачення (і, схоже, що не безпідставні) — у тортурах щодо ув’язнених. Усі ключові фігуранти звільненні, триває кримінальне провадження. З потерпілими поспілкувався. Справа на контролі Мін’юсту», — зазначив він.
Окрім іншого, Малюська наголосив, що тюрми та слідчі ізолятори вже готуються до його візитів і знають, як себе поводити й чого очікувати: «Як на мене, це непогано. Моя головна мета — не карати, а забезпечити якісне виконання системою своїх функцій. Якщо для цього треба тримати їх у тонусі своїми візитами, так і робитиму».