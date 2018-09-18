Міністру економіки Італії пригрозили відставкою



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Джованні Тріа може втратити свою посаду

В країні розглядають проект бюджету на 2019 рік

Очільник урядової партії «Рух п’яти зірок» Луїджі Ді Майо заявив в вівторок про те, що міністр економіки країни Джованні Тріа може втратити свою посаду. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами Ді Майо такий сценарій можливий, якщо в рамках планування бюджету на наступний рік Джованні Тріа відмовиться профінансувати запровадження безумовного базового доходу для бідних. Про відповідну заяву лідера «Рух п’яти зірок» написало італійське видання La Stampa.

Саме із обіцянкою запровадження безумовного базового доходу для бідних «Рух п’яти зірок» ішов на цьогорічні вибори. Сам Джовані Тріа, який є вченим, не належить ні до цієї політичної сили, ні до «Ліги Півночі», яка є також членом правлячої коаліції.

Заява Ді Майо була зроблена на фоні дискусії щодо бюджету на 2019 рік, яка пройшла в понеділок на рівні Кабінету міністрів. Фінансові ринки нервово спостерігають за пропозицією запровадити безумовний базовий дохід і загалом за намірами збільшити видаткову частину бюджету Італії.