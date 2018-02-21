Міноборони Болгарії до березня визначиться щодо закупівлі винищувачів і бронетранспортерів

Софія налаштована довести витрати на оборону до 2% ВВП в 2024 році

Міністр оборони Болгарії Красімір Каракачанов заявив про те, що оборонне відомство має намір в березні 2018 року представити на розгляд уряду країни плани щодо закупівлі винищувачів і бронетранспортерів. Про те він заявив у інтерв’ю для державного телеканалу BNT. При цьому, за словами Каракачанова, Болгарія у випадку із винищувачами готова



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Армія Болгарії

Софія налаштована довести витрати на оборону до 2% ВВП в 2024 році

Міністр оборони Болгарії Красімір Каракачанов заявив про те, що оборонне відомство має намір в березні 2018 року представити на розгляд уряду країни плани щодо закупівлі винищувачів і бронетранспортерів. Про те він заявив у інтерв’ю для державного телеканалу BNT.

При цьому, за словами Каракачанова, Болгарія у випадку із винищувачами готова розглядати пропозиції щодо використання як нових, так і вживаних літаків. Головне завдання - знайти найкращий баланс між ціною і якістю. Про це повідомляє видання Defense News.

На сьогодні Міноборони Болгарії має намір розглянути пропозиції щонайменше по 4 типам літаків – F-16, F-18, Saab JAS 39 Gripen, Eurofighter Typhoon. Один із цих типів літаків має замінити нинішні МіГ-29, які стоять на озброєнні в Болгарії. Вартість майбутньої домовленості щодо заміни винищувачів може скласти до 946 млн. доларів.

Окрім того Красімір Каракачанов заявив про те, що офіційна Софія має намір у витратах на оборону вийти на необхідні показники як це передбачав Уельський саміт НАТО до 2024 року. Мова йде про загальні витрати в 2% ВВП, із яких 1/5 буде витрачатися на закупівлю і модернізацію техніки. Це в тому числі має дозволити замінити наявні в Болгарії застарілі БТР-60.