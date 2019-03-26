Міноборони Іспанії виявило кібератаку іноземної держави



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Розслідування кібератаки проти Міноборони Іспанії ще не закінчено, але наразі є припущення, що атака виявилась серйознішою, ніж вважали раніше

Міністерство оборони Іспанії заявило, що на початку березня виявило кібератаку на свої внутрішні мережі, яка відбулася з боку іноземної держави.

Про це повідомляє видання El Pais.

Висновки розслідування Міноборони ґрунтуються на складності кібератаки, яка виключає, що за нею стоять кіберактивісти, та свідчить про операцію іноземної держави.

Щорічний звіт про національну безпеку, затверджений 15 березня, який є у розпорядженні видання, попереджає про «посилення агресивності деяких іноземних розвідувальних служб» і називає кібершпіонаж «серйозною загрозою» для національної безпеки.

Розслідування кібератаки проти Міноборони Іспанії ще не закінчено, але наразі є припущення, що атака виявилась серйознішою, ніж вважали раніше. Метою кібершпигунів могли бути технічні секрети військової промисловості.

Раніше повідомлялося, що російська група хакерів Fancy bear є одним з основних підозрюваних в організації кібератак на сайти Центрвиборчкому, МВС та інших державних інститутів під час проведення місцевих виборів в Болгарії в 2015 році.

Джерело: Європейська правда