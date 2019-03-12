У Болгарії підозрюють, що російські хакери втручалися у вибори 2015 року



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Fancy bear (також відома як APT28, Pawn Storm, Sofacy Group та Sednit) — угруповання, що спеціалізується на кібершпигунстві, дослідники пов'язують його з російськими спецслужбами.

Fancy bear підозрюється в організації низки атак на болгарські сайти в 2015 році

Російська група хакерів Fancy bear є одними з основних підозрюваних в організації кібератак на сайти Центрвиборчкому, МВС та інших державних інститутів під час проведення місцевих виборів в Болгарії в 2015 році.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив начальник управління з протидії кіберзлочинності МВС Болгарії Явір Колєв під час конференції Кіберзлочинність в Євросоюзі: як запобігти зростаючій загрозі.

«Група пов'язана з військовою розвідкою Росії і підозрюється в організації низки атак на болгарські сайти в 2015 році, під час проведення місцевих виборів, а також в маніпуляціях під час виборчої кампанії в США», - заявив Колєв.

Раніше голова Комісії по громадському порядку парламенту Болгарії, заступник голови правлячої партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Цветан Цветанов також підкреслив, що Росія найчастіше згадувалася на Софійській конференції як держава, яка може втручатися у вибори, що відбуваються в країнах Євросоюзу, в тому числі і вибори в Європарламент.

За словами Цветанова, втручання у вибори відбувається лише тому, що в світі є країни, не зацікавлені в тому, щоб Європейський союз став серйозним геополітичним гравцем.

Раніше Джон Халтквіст, експерт американської фірми FireEye, котра спеціалізується на кібербезпеці, в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що російські інтернет-тролі змінюють свою стратегію, аби втрутитися у вибори президента США в 2020 році.

Згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні $300 млн.

Як повідомляв «Главком», в СБУ розказали, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.