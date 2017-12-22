Міноборони призупинило поставу для військових шоломів «ТОР»

В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли запитання щодо якості поставленої продукції

З метою з’ясування інформації щодо можливих порушень під час закупівель, а також якості шоломів «ТОР» виробника ТОВ «ЮА.РПА» Міністерством оборони розпочато службове розслідування. Про це йдеться у повідомленні Міноборони. «В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли



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Балістичний шолом «ТОР-Д»

В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли запитання щодо якості поставленої продукції

З метою з’ясування інформації щодо можливих порушень під час закупівель, а також якості шоломів «ТОР» виробника ТОВ «ЮА.РПА» Міністерством оборони розпочато службове розслідування.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли запитання щодо якості поставленої продукції. З метою всебічного об’єктивного розслідування, зразки були передані до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України та призупинено, на час розслідування, поставку шоломів до підрозділів ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

Зазначене службове розслідування проводиться об’єктивно та неупереджено. Під час надання висновків і доповідей Військова служба правопорядку користується офіційною та перевіреною інформацією. В рамках службового розслідування призначено експертизу щодо якості та ціни представлених шоломів, додають у відомстві.

На даний час, Київським науково-дослідницьким експертно-криміналістичним центром МВС України проводиться фізико-хімічне експертне дослідження шоломів.

«Із результатами експертизи будуть ознайомлені всі зацікавлені особи та прийнято правове рішення в рамках чинного законодавства України», - йдеться у повідомленні.

До слова, Міністерство оборони України подало на розгляд в Адміністрацію президента законопроект про військову поліцію.