  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Міноборони призупинило поставу для військових шоломів «ТОР»

    В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли запитання щодо якості поставленої продукції
    З  метою з’ясування інформації щодо можливих порушень під час закупівель, а також якості шоломів «ТОР» виробника ТОВ «ЮА.РПА» Міністерством оборони розпочато службове розслідування. Про це йдеться у повідомленні Міноборони. «В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли
    • Вчора, 21:09
    • Розсилка
    <p>Балістичний шолом &laquo;ТОР-Д&raquo;</p>

    Балістичний шолом «ТОР-Д»

    В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли запитання щодо якості поставленої продукції

    З  метою з’ясування інформації щодо можливих порушень під час закупівель, а також якості шоломів «ТОР» виробника ТОВ «ЮА.РПА» Міністерством оборони розпочато службове розслідування.

    Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

    «В ході попередніх випробувань шоломів «ТОР» виникли запитання щодо якості поставленої продукції. З метою всебічного об’єктивного розслідування, зразки були передані до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України та призупинено, на час розслідування, поставку шоломів до підрозділів ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

    Зазначене службове розслідування проводиться об’єктивно та неупереджено. Під час надання висновків і доповідей Військова служба правопорядку користується офіційною та перевіреною інформацією. В рамках службового розслідування призначено експертизу щодо якості та ціни представлених шоломів, додають у відомстві.

    На даний час, Київським науково-дослідницьким експертно-криміналістичним центром МВС України проводиться фізико-хімічне експертне дослідження шоломів.

    «Із результатами експертизи будуть ознайомлені всі зацікавлені особи та прийнято правове рішення в рамках чинного законодавства України», - йдеться у повідомленні.

    До слова, Міністерство оборони України подало на розгляд в Адміністрацію президента законопроект про військову поліцію.

    Читайте також
    МВС ЗСУ Міноборони військові розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ