Мінрегіон запускає в Україні «будівельну амністію»
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За словами Зубка, кожне п’яте звернення до ДАБІ - з приводу «будівельної амністії»
Мінрегіон запускає механізм так званої будівельної амністії для документального оформлення приватних будівель площею до 300 кв.м, збудованих до 2015 року, але не прийнятих в експлуатацію.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Facebook.
«Запускаємо механізм «будівельної амністії» для об’єктів незначного класу наслідків (СС1)! Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п’яте звернення до ДАБІ сьогодні - з приводу «будівельної амністії». Вже на днях Мін’юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів», - зазначив урядовець.
У першу чергу, за його словами, така «амністія» стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 кв.м. Зубко зазначив, що буде продовжено термін прийняття в експлуатацію таких будівель.
Він також запевнив, що порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який запроваджується, простий і не потребує зайвих довідок.
«Головне, щоб збудований об’єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію», - пояснив віце-прем’єр-міністр.
Водночас Зубко додав, що орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов’язаний прийняти об’єкт в експлуатацію після технічного обстеження протягом 10 днів з моменту подачі заяви.
Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада ухвалила законопроект, що встановлює новий термін «будівельної амністії» в Україні.