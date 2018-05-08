Мін’юст РФ відмовився передати Україні засудженого Сайфуллаєва

Сайфуллаєва.було засуджено у «севастопольській справі Хізб ут-Тахрір»

Міністерство юстиції Російської Федерації відмовилось передати Україні засудженого у «севастопольській справі Хізб ут-Тахрір» кримського татарина Ферата Сайфуллаєва. Про це у Facebook повідомив адвокат Сейфуллаєва Едем Семедляєв. «Ферат направив копію листа з Міністерства юстиції РФ, яким йому відмовлено в передачі



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Кримський татарин Ферат Сайфуллаєв

Сайфуллаєва.було засуджено у «севастопольській справі Хізб ут-Тахрір»

Міністерство юстиції Російської Федерації відмовилось передати Україні засудженого у «севастопольській справі Хізб ут-Тахрір» кримського татарина Ферата Сайфуллаєва.

Про це у Facebook повідомив адвокат Сейфуллаєва Едем Семедляєв.

«Ферат направив копію листа з Міністерства юстиції РФ, яким йому відмовлено в передачі його на Україну, посилаючись на Конвенцію про передачу засуджених осіб 1983 р», — написав адвокат.

Також Семедляєв зазначив, що «вивозячи кримських татар з Криму, для того щоб судити у військових судах, ні хто не керується Конвенціями, Резолюціями та міжнародними договорами. Саме так однобоко використовують міжнародно-правові акти щодо кримських татар мусульман».

Нагадаємо, виконуюча обов'язки заступника голови Місії Мішель Сайдерс висловила глибоку стурбованість станом політв'язнів у анексованому Криму.

Як повідомлялося, у російській колонії 1 листопада 2017 року відбулася зустріч українського консула з незаконно засудженим кримчанином, громадянином України Русланом Зейтуллаєвим, якого було обвинувачено у створенні осередку забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».