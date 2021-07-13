Місія ОБСЄ нарахувала за вихідні майже 400 порушень «тиші» на Донбасі

У Донецькій області в період із вечора 9-го до вечора 11 липня СММ зафіксувала 335 порушень режиму припинення вогню

Більшість порушень сталися в ніч на 10 липня в районах на схід від Майорська

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у період з вечора 9-го до вечора 11 липня 335 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 56 - на Луганщині. Про це йдеться у щоденному звіті №160/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 12 липня.

«У Донецькій області в період із вечора 9-го до вечора 11 липня СММ зафіксувала 335 порушень режиму припинення вогню, зокрема 28 вибухів (2 вибухи в повітрі, 9 розривів і 17 вибухів невизначеного походження)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість порушень сталися в ніч на 10 липня в районах на схід від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).

За попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

«У Луганській області в період із вечора 9-го до вечора 11 липня Місія зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 25 вибухів невизначеного походження», - повідомили в СММ.

Більшість таких випадків виявлено в ніч на 10 липня, а також удень 10 липня поблизу ділянки розведення в районі Золоте (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Спостерігачі нагадують, що за попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 114 порушень.