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    Місія ОБСЄ нарахувала за вихідні майже 400 порушень «тиші» на Донбасі

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    У Донецькій області в період із вечора 9-го до вечора 11 липня СММ зафіксувала 335 порушень режиму припинення вогню - Місія ОБСЄ нарахувала за вихідні майже 400 порушень «тиші» на Донбасі

    У Донецькій області в період із вечора 9-го до вечора 11 липня СММ зафіксувала 335 порушень режиму припинення вогню

    Фото з відкритих джерел

    Більшість порушень сталися в ніч на 10 липня в районах на схід від Майорська

    Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у період з вечора 9-го до вечора 11 липня 335 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 56 - на Луганщині. Про це йдеться у щоденному звіті №160/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 12 липня.

    «У Донецькій області в період із вечора 9-го до вечора 11 липня СММ зафіксувала 335 порушень режиму припинення вогню, зокрема 28 вибухів (2 вибухи в повітрі, 9 розривів і 17 вибухів невизначеного походження)», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, більшість порушень сталися в ніч на 10 липня в районах на схід від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).

    За попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

    «У Луганській області в період із вечора 9-го до вечора 11 липня Місія зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 25 вибухів невизначеного походження», - повідомили в СММ.

    Більшість таких випадків виявлено в ніч на 10 липня, а також удень 10 липня поблизу ділянки розведення в районі Золоте (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

    Спостерігачі нагадують, що за попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 114 порушень.

    Теги: вихідні ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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    Місія ОБСЄ нарахувала за вихідні майже 400 порушень «тиші» на Донбасі