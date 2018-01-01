Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 126 вибухів на Донбасі

На Донеччині ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 126 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 14 січня по 19:30 15 січня. Про це йдеться у звіті організації від 16 січня. У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 125 вибухів проти



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Працівники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

На Донеччині ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 126 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 14 січня по 19:30 15 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 16 січня.

У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 125 вибухів проти орієнтовно 65)», - повідомили спостерігачі.

У Луганській області СММ зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух), тимчасом за попередню добу зафіксовано орієнтовно 40 порушень режиму припинення вогню (зокрема 11 вибухів).

«СММ продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, як це передбачено Комплексом заходів і Доповненням до нього, а також згідно з положеннями Меморандуму. 13 січня в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував такі порушення відповідних ліній відведення: 3 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та 4 буксирувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 122 мм) на захід від с. Тернове», - наголосили в ОБСЄ.

«За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання у підконтрольному урядові районах команда Місії бачила 4 самохідні гаубиці (2С3 «Акація», 152 мм), що стояли на вантажних платформах, а також 1 самохідну гаубицю (2С3) на вантажній платформі, що рухалася в південному напрямку поблизу с. Новооленівка (48 км на північний захід від Донецька)», - підкреслили в організації.

Нагадаємо, раніше спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.