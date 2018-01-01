Місія ОБСЄ виявила нові укріплення бойовиків на Донбасі

Позицію військового типу бойовиків, яку зафіксовано вперше, виявили на окупованій Луганщині

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу. Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті ОБСЄ. «У непідконтрольних Україні районах члени патруля ОБСЄ бачили, як приблизно 10 неозброєних членів



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Окупанти в зоні АТО

Позицію військового типу бойовиків, яку зафіксовано вперше, виявили на окупованій Луганщині

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

«У непідконтрольних Україні районах члени патруля ОБСЄ бачили, як приблизно 10 неозброєних членів «ЛНР» розвантажували дерев’яні колоди з вантажівки військового типу неподалік позицій військового типу, які зафіксовано вперше», - йдеться у звіті.

За даними місії, йдеться про територію на заході від села Калинове-Борщувате.

Також спостерігачі відвідали постійне місце зберігання озброєння «ДНР», розташування якого не порушує відповідних ліній відведення.

«Там і дотепер бракує сім танків - п’ять Т-64 і два Т-72», - заявили в ОБСЄ.

11 січня на основі даних повітряного спостереження виявлено артилерійську систему, буксирувану, судячи з усього, бронетранспортером (MT-ЛБ) біля комплексу в селі Новозар’ївка, зазначили у місії.

«12 січня спостерігачі ОБСЄ бачили зенітний ракетний комплекс 9K33 «Оса», що рухався на захід поблизу с. Хрещатицьке (колишнє Красноармійське, неподалік від Маріуполя). Наявність там зазначених одиниць озброєння є порушенням ліній відведення», - йдеться у заяві місії.

Обидва порушення були зафіксовані у зоні, де відповідно до п.5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

Також спостерігачі бачили два танки Т-64 на причепах-платформах, що рухалася на північний схід біля села Гайове неподалік від Луганська.

Нагадаємо, у неділю у зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ збив безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10».