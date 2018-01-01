Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 640 вибухів на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ заявляють про зменшення кількості вибухів в зоні АТО

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 2 лютого по 19:30 4 лютого зафіксувала 643 вибухи. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який було оприлюднено ввечері 5 лютого. «У період із вечора 2 до вечора 3 лютого в Донецькій області місія зафіксувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і



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Патруль ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ заявляють про зменшення кількості вибухів в зоні АТО

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 2 лютого по 19:30 4 лютого зафіксувала 643 вибухи.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який було оприлюднено ввечері 5 лютого.

«У період із вечора 2 до вечора 3 лютого в Донецькій області місія зафіксувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, однак зафіксувала меншу кількість вибухів (близько 340 проти приблизно 1 100 відповідно)», - йдеться у звіті.

«У період із вечора 3 до вечора 4 лютого СММ констатувала зменшення кількості таких порушень, якщо порівнювати з попередньою добою, зокрема, зафіксувавши близько 290 вибухів», - зазначили в ОБСЄ.

«У Луганській області в період із вечора 2 до вечора 3 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 12 вибухів), якщо порівнювати із попереднім звітним періодом (225 вибухів)», - додали у Спостережній місії.

«У період із вечора 3 до вечора 4 лютого СММ констатувала зменшення кількості таких порушень, зокрема, зафіксувавши один вибух, якщо порівнювати з попередньою добою», - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що 3 лютого під час управління польотом міні-БПЛА у місці розміщення відведеного важкого озброєння ЗСУ в Донецькій області спостерігачі чули шість пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 300–500 м на північний схід від своєї позиції.

За оцінкою, постріли були здійснені з території місця розміщення відведеного озброєння. У патрулі місії вважають, що вогонь був спрямований на БПЛА СММ, який зрештою благополучно приземлився.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ на Донбасі за добу з 1 по 2 лютого зафіксували 1325 вибухів.