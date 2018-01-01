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    Місія ОБСЄ зафіксувала 1325 вибухів на Донбасі

    Місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі
    Спостерігачі  ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксували 1325 вибухів. Про це йдеться у звіті організації від 3 лютого за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого. У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши, зокрема,
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    <span>Місія ОБСЄ на Донбасі</span>
    Місія ОБСЄ на Донбасі

    Місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі

    Спостерігачі  ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксували 1325 вибухів.

    Про це йдеться у звіті організації від 3 лютого за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого.

    У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши, зокрема, майже 1 100 вибухів проти 120 відповідно).

    У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши водночас більше вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (225 вибухів проти 140 відповідно).

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.

    Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Донеччина окуповані території
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