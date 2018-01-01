Місія ОБСЄ зафіксувала 1325 вибухів на Донбасі
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Місія ОБСЄ на Донбасі
Місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі
Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксували 1325 вибухів.
Про це йдеться у звіті організації від 3 лютого за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого.
У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши, зокрема, майже 1 100 вибухів проти 120 відповідно).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.