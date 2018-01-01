Місія ОБСЄ зафіксувала 1325 вибухів на Донбасі

Місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксували 1325 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 3 лютого за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого.

У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши, зокрема, майже 1 100 вибухів проти 120 відповідно).

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши водночас більше вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (225 вибухів проти 140 відповідно).