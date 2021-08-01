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    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень «тиші» за добу

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    ОБСЄ фіксувала вибухи і розриви зброї - Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень «тиші» за добу
    ОБСЄ фіксувала вибухи і розриви зброї

    У Донецькій області Місія зафіксувала 408 порушень режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи

    Моніторингова місія ОБСЄ протягом минулої доби зафіксувала 425 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема у Донецькій області - 408 та 17 таких порушень в Луганській. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    У Донецькій області Місія зафіксувала 408 порушень режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи (2 розриви та 30 вибухів невизначеного походження).

    Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на схід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

    У Луганській області СММ зафіксувала 17 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів невизначеного походження.

    Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північ і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

    В суботу, 31 липня, український військовий дістав осколкове поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень «тиші» за добу