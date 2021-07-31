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    На Донбасі отримав поранення український військовий

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    В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС отримав осколкове поранення - На Донбасі отримав поранення український військовий
    В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС отримав осколкове поранення
    Фото з відкритих джерел

    Стан військового оцінюється як середньої тяжкості

    У суботу, 31 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    «Збройні формування РФ порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», - йдеться в повідомленні.

    В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС отримав осколкове поранення.

    Після надання медичної допомоги воїна відправили до медзакладу. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

    Як уточнюється, про дії бойовиків повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

    Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК Операція Об’єднаних сил час
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    На Донбасі отримав поранення український військовий