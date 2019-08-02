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    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі російський потяг і автоколони

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    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі російський потяг і автоколони

    Російська Федерація продовжує незаконні поставки на окуповані території України

    Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні опублікувала фотографії з безпілотника СММ ОБСЄ, як Росія здійснює вночі незаконні поставки на окуповані території України та з них – до РФ.

    Про це повідомляє пресслужба місії в Твіттері. 

    «Незважаючи на тривалі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, Російська Федерація продовжує незаконні поставки на окуповані території України та з них – до РФ. СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч із неконтрольованою ділянкою кордону», – йдеться у повідомленні.

    Опубліковані фотографії містять зафіксовані ОБСЄ інциденти поблизу н.п. Степне та Виселки біля кордону з РФ. 

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