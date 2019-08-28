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    Місія ОБСЄ зафіксувала російські вертольоти на Донбасі

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    Місія ОБСЄ зафіксувала російські вертольоти на Донбасі

    Над КПП «Донецьк» був помічений замаскований вертоліт типу Мі-8/Мі-17

    Чотири вертольоти зафіксували спостерігачі ОБСЄ уздовж непідконтрольної частини україно-російського кордону 20, 21 і 26 серпня.

    Про це повідомляється на сайті місії ОБСЄ.

    Зі спостережень, 20 серпня о 09.46 над КПП «Донецьк» був помічений замаскований вертоліт типу Мі-8/Мі-17. Вертоліт прибув зі сходу і продовжував летіти в північному напрямку.

    21 серпня о 9.57 над КПП «Гуково» спостерігався вертоліт Мі-8, який летів з півночі в східному напрямку.

    Вертоліт темно-зеленого кольору, що летів зі сходу в північно-східному напрямку над КПП «Гуково», був помічений 26 серпня о 10.34.

    ОБСЄ вертоліт Донецьк
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