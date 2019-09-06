Митники на Закарпатті затримали українця з 315 літрами пива



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Чоловік порушив митний контроль

Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України без письмового декларування на одну людину тільки п'ять літрів пива

Закарпатські митники затримали українця з 315 літрами пива, повідомляє прес-служба відомства в п'ятницю, 6 вересня.

Сьогодні в зону митного контролю митного поста Ужгород Закарпатської митниці ДФС заїхав мікроавтобус під керуванням громадянина України. Митні формальності здійснювалися в «зеленому коридорі». Чоловік заявив, що товари, які переміщуються ним, не підлягають письмовому декларуванню.

Однак під час митного контролю працівники митниці виявили 315 літрів пива. Пиво перебувало в багажному відсіку автомобіля серед особистих речей. Дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил, 315 літрів пива вилучено.

Слід нагадати, що громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну людину 5 літрів пива.