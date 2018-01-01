Митники виявили зброю в посилках для українських заробітчан в Італії

У запакованій скотчем картонній коробці було приховано 10 корпусів магазинів автомата Калашникова

Чернівецькі митники виявили у мікроавтобусі, що перевозив посилки для українських заробітчан в Італії, 10 корпусів магазинів автомата Калашникова. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України. «У мікроавтобусі, що перевозив з України до Італії посилки для заробітчан, співробітники пункту пропуску «Порубне»



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У запакованій скотчем картонній коробці було приховано 10 корпусів магазинів автомата Калашникова

Чернівецькі митники виявили у мікроавтобусі, що перевозив посилки для українських заробітчан в Італії, 10 корпусів магазинів автомата Калашникова.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

«У мікроавтобусі, що перевозив з України до Італії посилки для заробітчан, співробітники пункту пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС виявили пакунок із зовсім неноворічним вмістом. У запакованій скотчем картонній коробці було приховано 10 корпусів магазинів автомата Калашникова та планка Пікатіні - система рельсового кріплення прицілів та інших допоміжних пристроїв на вогнепальну зброю», - йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники митниці встановлюють факти, що мають значення у справі, та готують до правоохоронних органів повідомлення про вчинення протиправного діяння, що містить ознаки злочину, зазначили в ДФС.

Нагадаємо, відтепер українці зможуть вільно ввозити до країни більше 10 тисяч євро.