Міжнародні правозахисники пожалілися Путіну на Кадирова



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Президент Росії Володимир Путін і голова Чечні Рамзан Кадиров

Кадиров заявив, що Чечня стане для правозахисників «забороненою територією»

Міжнародні правозахисні організації Amnesty International, Human Rights Watch і Front Line Defenders написали відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну з проханням відреагувати на слова глави Чечні.

Рамзан Кадиров недавно заявив, що після закінчення суду над главою грозненського «Меморіалу» Оюбом Тітієвим Чечня стане для правозахисників «забороненою територією».

«Упродовж останніх десяти років керівництво республіки і особисто Рамзан Кадиров пригнічують найменші прояви інакомислення, особливо прицільно переслідуючи правозахисників», – ідеться в листі.

Автори відзначають, що влада Чечні порушує права людини, допускаючи незаконне позбавлення волі, тортури і викрадання. До правозахисників, які фіксують порушення, влада цього російського регіону ставиться «вороже».

22 серпня Кадиров виступив перед силовиками, стверджуючи, що в Чечню з усього світу на суд до Тітієва приїжджають «так звані правозахисники». Повний текст виступу Кадирова опублікувала російська «Новая газета».

У відкритому листі правозахисники трьох міжнародних організацій просять Путіна засудити слова Кадирова і не дозволити чеченському лідерові «реалізувати погрози на адресу правозахисників».

Автори звернення також закликали президента Путіна негайно звільнити Оюба Тітієва.