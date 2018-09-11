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    Міжнародний суд в Гаазі відповів на погрози США

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    Міжнародний суд в Гаазі відповів на погрози США

    У Гаазі заявили, що кримінальний суд є незалежним і неупередженим інститутом, який підтримують 123 держави

    Міжнародний кримінальний суд продовжить розслідувати можливі військові злочини США в Афганістані, не дивлячись на погрози Вашингтона.

    Про це повідомляє Reuters.

    У Гаазі заявили, що кримінальний суд є незалежним і неупередженим інститутом, який підтримують 123 держави.

    Прокурор суду зазначив, що під час розслідування військових злочинів в Афганістані будуть розглянуті дії всіх сторін конфлікту, в тому числі американських військовослужбовців і співробітників Центрального розвідувального управління США.

    Напередодні радник президента США з національної безпеки Джон Болтон пригрозив Міжнародному кримінальному суду санкціями. Він назвав його «непідзвітним» і «небезпечним» для США, Ізраїлю та інших союзних держав і зазначив, що будь-яке розслідування підозр у скоєнні військових злочинів військовослужбовцями США та американською розвідкою в Афганістані буде вважатися «необґрунтованим і несправедливим».

    Джерело: Радио Свобода

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