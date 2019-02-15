Мобільні оператори закривають низку бюджетних тарифів



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Українські мобільні оператори масово переводити користувачів на нові тарифні плани

Абонентам пропонується перейти на більш дорогий тариф

Найбільші оператори мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone, Lifecell - у лютому 2019 року скасовують деякі тарифні плани для абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компаній.

Зокрема, «Київстар» повідомив, що з 21 лютого по 15 квітня припиняють свою дію деякі тарифи. Мова йде про такі лінійкі, як Безлім Розмови, Безлім Соцмережі, Безлім Відео, Максимальний Безлім та ін. Якщо абонент не змінить свій тариф самостійно, то автоматична заміна відбудеться з 21 лютого по 15 квітня на запропонований тариф з більшою абонплатою.

Кампанія Vodafone з 15 лютого змінює вартість пакетів послуг, включаючи 3G. Зокрема пакет послуг Vodafone Unlim 3G зріс з 65 до 75 грн в місяць, а пакет послуг Vodafone Unlim 3G Plus зі 100 до 125 грн.

Крім того, компанія Lifecell з 5 лютого закрила низку тарифних планів і перевела абонентів на тариф «Гаджет».

Оператори називають кілька причин для подорожчання своїх послуг.

У Vodafone заявили, що на собівартість послуг мобільного зв’язку впливають два фактора:

Зовнішній – збільшення цін і комунальних тарифів в країні.

Внутрішній – впровадження нових технологій і витрати, пов’язані з їх підтримкою і зростанням обсягів споживання послуг.

«Підвищення тарифів пов’язане з купівлею частот під 3G/4G, заміною старого телеком-обладнання на нове, в тому числі, будівництвом повністю нових базових станцій, модернізацією транспортної мережі, ядра, зростанням амортизаційних виплат і подорожчанням електроенергії. Багато тарифи застаріли і від частини не вигідні операторам», – підкреслив експерт.